 

Курьезное ДТП в Петербурге попало на видео

14.05.2021, 21:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Камеры наружного наблюдения, установленные возле одного из выездов из двора на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге сняли курьезное происшествие. Выезжая на дорогу автомобиль Renault Duster сбил мчащихся на полном ходу на электросамокате молодых людей. То, что произошло дальше, заставило запись моментально разлететься по Сети. Автомобилист стал сдавать назад, вновь наехал на самокат и тот, переворачиваясь, запустил висевший на руле рюкзак высоко в воздух. По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезных травм не получил.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / На Украине разразился скандал по поводу биологических экспериментов США над украинскими солдатами

30.06 / Омским избирателям на участках выдавали меченые лотерейные билеты с дешевыми призами

01.03 / В Челябинске автобус вылетел с моста после аварии с трактором

17.02 / Тихановская об обысках у белорусских журналистов и правозащитников: Это настоящий государственный кризис

02.02 / Сергей Шойгу призвал наращивать объемы производства Су-57 и Ил-76МД-90А

08.04 / Диетологи рассказали, как перестать переедать из-за стресса

07.02 / Мнение: Перекрытия

02.10 / Истречный самоподжог Славиной – Личное мнение

03.09 / Украина намерена вооружить свои войска вертолетами «Киборг»

18.03 / Мнение: Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика