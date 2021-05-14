В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Полицейские задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Ее тело с ножевыми ранениями нашли в лесу в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, информирует пресс-служба регионального СУ СКР.

В поселке Большое Козино Балахнинского района Нижегородской области из школы не вернулась домой 12-летняя девочка, ее тело было обнаружено в лесу недалеко от поселка. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Выйти на след злоумышленника помогли местные жители. По горячим следам был установлен и задержан предполагаемый убийца девочки, ранее судимый 49-летний житель Нижегородской области, информирует пресс-служба СУ СКР по региону.

«По версии следствия, 13 мая 2021 года подозреваемый на электричке прибыл из г. Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего скрылся с места преступления», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По месту жительства подозреваемого проводится обыск. В настоящее время следователи регионального СК работают с задержанным, проводя его детальный допрос. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил доложить о проведенных следственных действиях.

Ранее суд признал виновным Александра Брежнева в изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы летом 2020 года в Тульской области, ему назначили пожизненное лишения свободы.