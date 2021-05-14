Глава ВОЗ рассказал об опасности второго года пандемии

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.

В ВОЗ подчеркивают, что одна только вакцинация не является 100%-ным средством от распространения вируса. Привитые люди также могут заболеть, но менее тяжелой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.

Ранее научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что в РФ началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.