 

Глава ВОЗ рассказал об опасности второго года пандемии

14.05.2021, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Второй год пандемии COVID-19 может принести больше смертей, чем первый. Для спасения жизней необходимо объединение вакцинации и других мер здравоохранения, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый. Единственный выход сейчас для спасения жизней и домохозяйств – объединение вакцинации и мер в области общественного здравоохранения, а не использование их по отдельности», – цитирует РИА «Новости» Гебрейесуса.

В ВОЗ подчеркивают, что одна только вакцинация не является 100%-ным средством от распространения вируса. Привитые люди также могут заболеть, но менее тяжелой формой вируса. И принятие решений о снятии ограничений или отмене масочного режима должно основываться не на количестве привитых в стране, а на уровне распространения COVID-19.

Ранее научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов объяснил, как второй год пандемии способен стать опасней первого.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что в РФ началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.09 / Старейший член Верховного суда США умерла от рака

22.02 / Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19

16.07 / Госдепартамент объявил о санкциях за участие в финансировании «Исламского государства»

06.05 / 5 мая на Донбассе ранения получили два украинских военнослужащих – штаб ООС

25.09 / Guardian – высшую награду Великобритании для животных впервые получила крыса

07.02 / Венгрия одобрила применение «Спутника V»

30.04 / “Это так красиво. До слез”. Герцог и герцогиня Кембриджские снялись на пляже вместе с детьми. Видео

07.04 / Эрмитаж обвинили в негативном влиянии обнаженных скульптур на детей

31.10 / Во французском Лионе неизвестный стрелял в священника

27.07 / Эксперт: Результаты опросов являются ориентиром для развития избирательного законодательства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика