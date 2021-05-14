В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые сообщения о неполадках появились после 19.40 мск. Большая часть сообщивших о сбоях Facebook пожаловались на проблему с авторизацией (58%), еще 20% сообщают о полном отключении соцсети, 21% – о сбоях в новостной ленте. Наибольшее количество жалоб поступает от жителей США, передает РИА «Новости».

С неполадками в работе Instagram столкнулись жители США, Италии, Германии, Великобритании, Франции и других стран. Большая часть пользователей пожаловались на работу новостной ленты –– 57%, на сбои с авторизацией – 31%, еще 11% – на проблемы с работой опции Stories.

Напомним, 24 апреля пользователи ряда стран пожаловались на проблемы в работе Facebook, Instagram и приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger. 2 апреля пользователи в США сообщили о сбоях в работе ряда сервисов Microsoft 365. Кроме того, 30 марта и 26 марта сбой произошел в работе Instagram.