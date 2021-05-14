Пищевые красители могут вызывать колит на фоне нарушения регуляции иммунитета



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В новом исследовании ученые наблюдали за эффектом двух самых распространенных крастителей – «красного очаровательного» (Red 40 или Allura Red) и «желтого заката» (Yellow 6). Они относятся к самым распространенным пищевым красителям.

Для исследования ученые вывели мышей, у которых нарушена регуляция работы гена IL-23. Этот ген отвечает за синтез интерлейкина-23, который играет роль в механизмах воспаления. Ранее было известно, что у людей такое нарушение связано с риском развития воспалительных болезней кишечника – болезни Крона и неспецифического язвенного колита. Лекарства, которые блокируют функцию IL-23? продемонстрировали эффективность против этих болезней.

Неспецифический язвенный колит

Слово «колит» означает воспаление толстого отдела кишечника, «язвенный» — подчеркивает его отличительную особенность, образование язв.

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Вопреки ожиданиям ученых, у мышей с нарушением в гене IL-23 воспалительные болезни кишечника не развились сами по себе. Но когда грызуны стали получать диету с красителями «красный очаровательный» и «желтый закат», у них развился колит (воспаление толстого кишечника) в отличие от здоровых мышей из контрольной группы.

В другом эксперименте мыши с генным нарушением получали различные продукты без искусственных красителей. В этом случае они не заболели колитом.

Развитие колита у мышей зависело от присутствия в их кишечнике бактерий, которые способны расщеплять красители – E. Faecalis и B. Ovatus.

Ученые указывают, что с развитием воспалительных болезней кишечника связаны более 200 генов. Кроме того, считается, что ее риск увеличивается под действием внешних факторов, однако они до сих пор остаются под вопросом. Возможно, искусственные красители относятся к таким факторам. Однако реагируют ли на них люди таким же образом, в настоящее время неизвестно.

Болезнь Крона

Болезнь Крона — довольно редкий диагноз, отчасти потому, что узнать ее бывает непросто.

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«Резкое изменение в концентрациях загрязнителей в воде и воздухе, рост использования обработанных продуктов и пищевых добавок в диете человека в течение последнего века коррелирует с увеличением заболеваемости воспалительными и аутоиммунными болезнями. Считается, что эти изменения вносят вклад в развитие этих болезней, но сравнительно мало известно о том, как они это делают. Мы надеемся, что это исследование – шаг в сторону понимания влияния пищевых продуктов на здоровье человека», – сказал Серджио Лира (Sergio Lira) из Больницы Маунт Синай, соавтор исследования.