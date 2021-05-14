Эксперты рассказали об отличиях антител у переболевших ковидом и привитых от коронавируса

Эксперты медицины рассказали об особенностях появления в организме человека иммунитета от коронавируса. Многих россиян беспокоит вопрос, какие существуют различия между антителами у переболевших и привитых от COVID-19.

Распространение коронавируса, охватившего всю планету, можно остановить, вакцинировав большое количество людей. Поэтому практически все государства пытаются если не произвести самостоятельно препараты для профилактики, то максимально закупить ее у производителей. Вакцинация приводит к появлению в организме антител к летальному заболеванию. Такие же вырабатываются в клетках и у лиц, перенесших COVID-19.

Многих интересует вопрос, есть ли разница в полученных антителах. Медики считают, что во время инфицирования человек получает тот спектр частиц, выработать которые может его организм. В случае же с медикаментами, они ориентированы на производство антител к определённым фрагментам.

Например, отмечают врачи, в случае со «Спутником V», он рассчитан на создание антител к S-белку коронавируса, из которого состоят шипы «короны» SARS-CoV2. Однако при вакцинировании нет болезненных симптомов, как при заражении, что является несомненным преимуществом уколов препаратами от COVID-19.

Источник: doctorpiter.ru