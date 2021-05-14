 

Эксперты рассказали об отличиях антител у переболевших ковидом и привитых от коронавируса

14.05.2021, 20:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты медицины рассказали об особенностях появления в организме человека иммунитета от коронавируса. Многих россиян беспокоит вопрос, какие существуют различия между антителами у переболевших и привитых от COVID-19.
Распространение коронавируса, охватившего всю планету, можно остановить, вакцинировав большое количество людей. Поэтому практически все государства пытаются если не произвести самостоятельно препараты для профилактики, то максимально закупить ее у производителей. Вакцинация приводит к появлению в организме антител к летальному заболеванию. Такие же вырабатываются в клетках и у лиц, перенесших COVID-19.

Многих интересует вопрос, есть ли разница в полученных антителах. Медики считают, что во время инфицирования человек получает тот спектр частиц, выработать которые может его организм. В случае же с медикаментами, они ориентированы на производство антител к определённым фрагментам.

Например, отмечают врачи, в случае со «Спутником V», он рассчитан на создание антител к S-белку коронавируса, из которого состоят шипы «короны» SARS-CoV2. Однако при вакцинировании нет болезненных симптомов, как при заражении, что является несомненным преимуществом уколов препаратами от COVID-19.

Источник: doctorpiter.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Мнение: Запад потребовал освободить Навального

22.04 / Мнение: Предел терпения

01.03 / Мнение: Возвращение из США в Россию

29.04 / Мнение: Нардеп-АТОшник предложил нацелить ракеты на российские АЭС.

25.02 / Саратовцы выберут консорциум для перепроектирования 5 площадок в центре

17.09 / Новой ведущей «Дома-2» станет Мария Захарова

14.01 / Мнение: Русские европейцы против азиата Наполеона

13.03 / Мнение: Все излучали оптимизм и говорили о неизбежности перемен в России

14.09 / Фото Эвелины Бледанс в наручниках встревожило ее подписчиков

03.02 / Три телеканала обвинили Зеленского в расправе над неугодными СМИ в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика