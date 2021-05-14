 

Александр Васильев раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой

14.05.2021, 20:32, Разное
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Историк моды Александр Васильев рассказал, в чем заключается секрет популярности певицы и ведущей Ольги Бузовой. По его словам, большой интерес к ней появился после развода с Дмитрием Тарасовым.
Как только Бузова рассталась с футболистом, началась ее сольная карьера. В тот период вышел трек «Под звуки поцелуев». Артистка изо всех сил старалась переплюнуть бывшего мужа, а фанатки оказали женскую поддержку ведущей, которую бросили.

Ольгу Бузову не раз называли феноменом отечественного шоу-бизнеса. Наряду с большим количеством фанатов у нее присутствует множество хейтеров. На экране ТВ Бузова находится с 18-ти лет, когда стала участницей скандального реалити «Дом-2». После того, как она заявила об уходе из проекта, ей предложили быть ведущей.

Александр Васильев считает, что дамы, которых бросили, пытаются добиться успеха без помощи мужей. Своими действиями они утешают собственные чувства. Бузова начала выступать на сцене в образе обиженной женщины, а это нашло отклик у многочисленной аудитории.

Недавно Ольга Бузова снова оказалась в центре скандала. 5 мая ее прооперировали в одой из столичных клиник. Больше суток артистка не выходила на связь, а потом опубликовала «Историю» в соцсети Instagram, находясь в реанимации. Знаменитость тяжело отходила от наркоза, но через несколько дней ее отпустили домой. Некоторые хейтеры и коллеги по цеху обвинили ведущую в пиаре на своей болезни.



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