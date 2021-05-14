Как сделать из поддона симпатичные уличные стулья: следуем простой инструкции

Поддоны могут использоваться для изготовления самых разных вещей, полезных в быту. В особенности красиво собранные из поддонов изделия смотрятся на дачном участке. Используя поддоны, к примеру, можно легко сделать крепкие и достаточные эффектные уличные дачные стулья. Такие стулья можно поставить рядом со столиком, оборудовав таким образом комфортную зону отдыха.

Что понадобится

Для изготовления одного такого стула своими руками будут нужны:

поддон — 1 шт.;гвоздодер, ручная пила;саморезы для дерева и шуруповерт;дрель;молоток;наждачка и шлифовальная машинка;краска для дерева.

Подготовка

Прежде чем приступать к изготовлению стула, разберите приготовленный поддон. В процессе работы используйте гвоздодер. Отделите от поддона все доски и брусья. Также обязательно удалите все гвозди. Разбирая поддон, используйте перчатки. Доски отделяйте аккуратно, стараясь их не сломать.

Распил

Далее обрежьте отделенные доски до такой длины:

250 мм — для 2 ножек, 5 планок сиденья, 1 задней планки, 1 передней верхней планки, 1 верхней задней планки (10 шт.);900 мм — для задних ножек (2 шт.);350 мм — для боковых планок (2 шт.);400 мм — для передней планки (1 шт.);200 мм — для соединительных брусков (4 шт.).

Также вам понадобятся еще 4 коротких бруска. Они будут необходимы для крепления планок. Перед обрезкой на досках делайте разметку. Это позволит сделать раскрой максимально экономно.

Сборка каркаса: инструкция

Используя соединительные бруски 200 мм, соберите передние и задние ножки каркаса стула так, как показано на фото ниже.

Просто соединяйте элементы каркаса между собой брусками, используя саморезы.

Дополните места соединения 4 короткими брусками.

Прикрутите к передним двум коротким брускам нижнюю планку стула.

Сзади к вертикальным опорным элементам и брускам прикрутите заднюю планку.

Сборка сиденья

Далее соберите сиденье стула. С помощью саморезов закрепите на сиденье пять планок 250 мм. Каждую планку фиксируйте на 4 самореза — по два с обеих сторон.

Закрепите верхнюю планку в передней плоскости спинки стула на 4 самореза. Точно так же закрепите заднюю планку. Прикручивайте планки к торцам вертикальных стоек. Для каждой планки и в этот раз используйте 4 самореза.

Шлифовка

По сути, ваш стул можно уже считать готовым. Но, чтобы он был удобным в эксплуатации и безопасным, дерево, конечно же, нужно отшлифовать. Пройдитесь по всем поверхностям стула наждачкой, используя шлифовальную машинку. Для надежности обрабатывать стул лучше сначала крупной наждачкой, а затем мелкой.

Окрашивание

На заключительном этапе покрасьте ваш стул. Для оформления вы можете использовать любую краску, предназначенную для окрашивания находящихся на улице предметов. Также, конечно, можно взять и какое-нибудь прозрачное средство. К примеру, красиво самодельные стулья из поддонов будут смотреться, если вы решите отделать их морилкой.

В любом случае, перед тем как приступать к окрашиванию стула, древесину стоит загрунтовать. Это позволит снизить расход краски. Также на грунтованную поверхность краска ляжет более ровно, и стул будет смотреться аккуратнее. Саму краску лучше наносить в два слоя. При этом каждый предыдущий слой перед нанесением последующего нужно тщательно просушивать.