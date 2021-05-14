Брюки кюлоты – палочка-выручалочка для каждой фигуры: самые выгодные сочетания обуви и топов

Кюлотами называются широкие брюки прямого кроя, которые издалека выглядят, как юбка миди. Многие представительницы прекрасного пола затрудняются составить стильные комплекты с данным предметом гардероба. Поэтому им стоит взять на вооружение советы стилистов.

Со свитером

В прохладную погоду можно смело надевать свитерок или гольф под горло. Причем он не обязательно должен быть в обтяжку: свободно ниспадающее вниз изделие — это тоже красиво и модно. Единственный нюанс заключается в выборе ткани. Если вы комплексуете по поводу широких бедер, тогда не берите брюки кюлоты из вельвета, а отдавайте предпочтение дениму или хлопку. Кстати, кюлоты из кожи неплохо сочетаются со свитерами.

С джинсовой курткой

Укороченная джинсовая куртка и брюки кюлоты — это уже классика жанра. Такой комплект можно носить в любое время года. Наряд подойдет для прогулок с друзьями, для свидания, а в некоторых случаях и для офиса.

Что касается обуви, то отдавайте предпочтение кедам или кроссовкам без платформы.

С футболкой

Отличный летний вариант — это кюлоты и футболка. Сейчас в моде брюки с завышенной талией, поэтому обязательно заправляйте футболку: она не должна закрывать верхнюю часть штанов. Отдавайте предпочтение брюкам из натуральной дышащей ткани, если уж речь идет о летнем образе.

С блузой

Кто сказал, что невозможно создать деловой образ с кюлотами? Если вы скомбинируете такие брюки с блузой, то можете смело отправляться в офис или на деловую встречу.

Девушкам миниатюрного роста желательно заправлять блузу в штаны. Если рост позволяет, то этого можно не делать, а оставить рубашку наверху. Что касается обуви, то уместнее всего будет надеть туфли или ботинки на шпильках или просто на каблуках.

С кардиганом

Поскольку сейчас в моде многослойность, то не нужно бояться миксовать объемные вещи. Широкие брюки прекрасно гармонируют с кардиганом любой длины. Преимущество такого образа заключается в том, что наряд маскирует любые недостатки фигуры. Никто точно не заметит, что у вас широкие бедра или большая пятая точка. Только не забывайте обязательно заправлять футболку или рубашку в штаны, чтобы образ не получился уж очень небрежным и фривольным. Что касается обуви, то она не обязательно должна быть на каблуках. Главное условие — это изящество. Спортивные кеды или кроссовки здесь неуместны.

С майкой

Если вам нравятся кюлоты с разными принтами, тогда запомните, что такие штаны прекрасно сочетаются с однотонной майкой любого фасона и кроя. Не забывайте, что майку нужно заправлять, как и футболку. Обратите внимание на то, что верх должен быть без особого декора в виде вышивок, страз и т. д. Оригинальные модели асимметричного кроя тоже не вариант. Здесь нужно руководствоваться правилом “чем проще, тем лучше”.

Что касается обуви, то здесь вы можете делать выбор самостоятельно. Подойдут и кеды, и туфли на каблуке, и сандалии в зависимости от концепции вашего образа. Если речь идет о стристайле, тогда отдайте предпочтение спортивной обуви на низком ходу, а если о деловом стиле, тогда уместнее будут элегантные туфельки.

Модные советы

Многие девушки задаются вопросом, с чем и как можно сочетать белые кюлоты. На самом деле с любыми светлыми вещами. Вы можете создать образ из полностью белоснежной одежды. А можете скомбинировать белые штаны с серой или бежевой футболкой или кардиганом. Не забывайте об аксессуарах. С кюлотами хорошо смотрятся миниатюрные сумочки и широкополые шляпы. Эти вещи помогают в создании романтичного образа.

Что касается обуви, то, как видно на примерах выше, носить можно любую обувь.

В холодное время года будут больше уместны высокие сапоги армейского типа. Летом подойдет и открытая обувь, и спортивная, и туфли.