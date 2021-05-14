 

Шмыгаль подал в Раду представление об отставке Степанова

14.05.2021, 20:28, Новости дня
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Об этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний проинформировала в Facebook. 

“Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова”, – написала она. 

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/3870747229710604

По данным “Украинской правды” и НВ, вероятным преемником Степанова может стать его заместитель – главный санврач Украины Виктор Ляшко. 

Telegram-канал “УП. Off the record” (ведут журналисты “Украинской правды”) пишет, что предложение написать заявление об отставке министру сделал сегодня президент Украины Владимир Зеленский. 

Министр “не дал четкого ответа и пошел “думать”, а пока он думал, Шмыгаль подал представление о его увольнении, отметили журналисты. 

Решение о его отставке уже принято, добавил собеседник НВ. 

“Степанов сейчас бегает по правительственному кварталу. Пытается искать союзников, чтобы удержаться. Это бесполезно”, – отметил источник издания. 

Контекст:

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко сообщил 27 апреля, что, по его данным, на внеочередном заседании 29 апреля Степанова могут уволить. В СМИ появились противоречивые сообщения: источники “РБК-Украина” говорили, что голосовать за отставку министра планировали 29 апреля, но потом решили отложить вопрос, а собеседники НВ – что Степанова сейчас некем заменить на должности.

28 апреля нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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