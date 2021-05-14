Шмыгаль подал в Раду представление об отставке Степанова

Об этом пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний проинформировала в Facebook.

“Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление премьер-министра Украины об отставке министра здравоохранения Максима Степанова”, – написала она.

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/3870747229710604

По данным “Украинской правды” и НВ, вероятным преемником Степанова может стать его заместитель – главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Telegram-канал “УП. Off the record” (ведут журналисты “Украинской правды”) пишет, что предложение написать заявление об отставке министру сделал сегодня президент Украины Владимир Зеленский.

Министр “не дал четкого ответа и пошел “думать”, а пока он думал, Шмыгаль подал представление о его увольнении, отметили журналисты.

Решение о его отставке уже принято, добавил собеседник НВ.

“Степанов сейчас бегает по правительственному кварталу. Пытается искать союзников, чтобы удержаться. Это бесполезно”, – отметил источник издания.

Контекст:

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко сообщил 27 апреля, что, по его данным, на внеочередном заседании 29 апреля Степанова могут уволить. В СМИ появились противоречивые сообщения: источники “РБК-Украина” говорили, что голосовать за отставку министра планировали 29 апреля, но потом решили отложить вопрос, а собеседники НВ – что Степанова сейчас некем заменить на должности.

28 апреля нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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