СМИ и нардепы сообщили, кто может заменить Криклия, Петрашко и Степанова

Об этом 14 мая со ссылеой на источники сообщил ряд СМИ, в частности – “Интерфакс-Украина”, “РБК-Украина”, НВ и hromadske.

Также об этом сообщили в соцсетях нардепы от “Слуги народа” Александр Качура и Юлия Гришина.

Кроме этого, НВ сообщает, что на посту министра здравоохранения Максима Степанова может заменить замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко. Представление об увольнении Степанова 14 мая подал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник НВ в “Слуге народа” сообщил, что Криклия “уволила Банковая”: для Офиса президента, по данным издания,”последней каплей” стаала нестабильность в управлении “Укрзалізницею” и затягивание со строительством аэропортов в Днепре и других городах.

Что касается Петрашко, то, по словам собеседника, он “не прекратил работать в интересах [агробизнесмена Олега] Бахматюка, забывая о государственных интересах”.

Степанов, как сказал источник НВ, “сейчас бегает по правительственному кварталу и пытается искать союзников, чтобы удержаться, но это бесполезно, так как решение уже принято”.

Издание пишет, что вопрос увольнения министров Верховая Рада может рассмотреть на внеочередном заседании 18 мая, а назначение новых кандидатур – в среду или четверг.

Контекст:

14 мая заявления об отставке написали министр инфраструктуры Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко. Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что 17 мая их увольнение, а также возможные кандидатуры на эти должности, рассмотрят на заседании фракции. 18 мая вопрос их отставки планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании. Сами министры пока не комментировали увольнение.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, министр здравоохранения Максим Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 13 мая в эфире канала “Украина 24” сообщал, что вопрос отставки Степанова обсудят на заседании фракции 17 мая.

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”. “Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

Криклий был назначен министром инфраструктуры 29 августа 2019 года. Он работал в правительстве Алексея Гончарука и сохранил должность в Кабмине Дениса Шмыгаля.

Петрашко назначили министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта 2020 года. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга “Укрлендфарминг”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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