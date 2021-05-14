Правительство РФ утвердило список недружественных стран. В него внесли США и Чехию

В список внесены две страны – США и Чехия. В документе указали количество сотрудников, которые дипломатические представительства этих государств смогут принимать на работу из числа граждан РФ. Чехия сможет нанимать не более 19 работников-россиян, США – ни одного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии ТАСС, что ограниченность перечня недружественных сран демонстрирует готовность Москвы к диалогу.

Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ, который ограничивает прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.

Контекст:

Россия 30 апреля запретила въезд в страну восьми гражданам стран Европейского союза в ответ на введенные 2-го и 22 марта санкции ЕС в отношении шести российских граждан.

В санкционный список попали глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, глава Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра госязыка Латвии Марис Балтиньш, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Йоурова.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил такое решение властей России. По его мнению, оно подчеркивает, что Россия избрала путь конфронтации вместо налаживания отношений с ЕС.

Страны ЕС изначально ввели против России санкции за отравление оппозиционера Алексея Навального, а также за нарушение прав человека при преследовании представителей ЛГБТ и политических оппонентов.

Спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 25 апреля заявила, что Россия начала формировать список недружественных стран, которым запрещено нанимать граждан РФ для работы в дипломатических представительствах. По ее словам, Соединенные Штаты уже фигурируют в списке.

США 15 апреля решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Польша поддержала решение США и в тот же день признала персонами нон грата трех российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Выслать из страны решили всех российских дипломатов, которые “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб” – Службы внешней разведки и ГРУ. Сотрудников российской разведки подозревают в причастности ко взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году.

В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Европейская комиссия осудила 3 мая запрет России на въезд восьми гражданам стран Европейского союза и назвала это решение политически мотивированным.

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