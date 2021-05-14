Самые яркие и необычные национальные костюмы участниц конкурса “Мисс Вселенная 2021”. Фото, видео

Представительница Уругвая дефилировала в черном купальнике со шлейфом, на который были нанесены лозунги.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Представительница Мексики в комбинезоне с головой дракона.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Представительница Филиппин в наряде цветов национального флага.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Представительница ЮАР в платье с накидкой.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Участница из Мьянмы во время дефиле демонстрировала не только наряд в национальном стиле, но и плакат, призывающий молиться за страну, где с февраля 2021 года продолжаются протесты. Протестующие вышли на улицы после того, как военные 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Участница из Непала.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Дефиле Ястремской начинается на 55-й минуте видео. Она продемонстрировала белое платье с подкладкой из черного атласа под называнием “Душа-Витинанка”.

ВИДЕОВидео: Miss Universe / YouTube

Контекст:

Финал конкурса состоится в ночь с 15-го на 16-е мая.

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