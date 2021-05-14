Самые яркие и необычные национальные костюмы участниц конкурса “Мисс Вселенная 2021”. Фото, видео
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Представительница Уругвая дефилировала в черном купальнике со шлейфом, на который были нанесены лозунги.
Фото: missukraine_universe / Instagram
Представительница Мексики в комбинезоне с головой дракона.
Фото: missukraine_universe / Instagram
Представительница Филиппин в наряде цветов национального флага.
Фото: missukraine_universe / Instagram
Представительница ЮАР в платье с накидкой.
Фото: missukraine_universe / Instagram
Участница из Мьянмы во время дефиле демонстрировала не только наряд в национальном стиле, но и плакат, призывающий молиться за страну, где с февраля 2021 года продолжаются протесты. Протестующие вышли на улицы после того, как военные 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства.
Фото: missukraine_universe / Instagram
Участница из Непала.
Фото: missukraine_universe / Instagram
Дефиле Ястремской начинается на 55-й минуте видео. Она продемонстрировала белое платье с подкладкой из черного атласа под называнием “Душа-Витинанка”.
ВИДЕОВидео: Miss Universe / YouTube
Контекст:
Финал конкурса состоится в ночь с 15-го на 16-е мая.
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