 

Самые яркие и необычные национальные костюмы участниц конкурса “Мисс Вселенная 2021”. Фото, видео

14.05.2021, 20:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представительница Уругвая дефилировала в черном купальнике со шлейфом, на который были нанесены лозунги.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Представительница Мексики в комбинезоне с головой дракона.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Представительница Филиппин в наряде цветов национального флага.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Представительница ЮАР в платье с накидкой.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Участница из Мьянмы во время дефиле демонстрировала не только наряд в национальном стиле, но и плакат, призывающий молиться за страну, где с февраля 2021 года продолжаются протесты. Протестующие вышли на улицы после того, как военные 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Участница из Непала.

Фото: missukraine_universe / Instagram

Дефиле Ястремской начинается на 55-й минуте видео. Она продемонстрировала белое платье с подкладкой из черного атласа под называнием “Душа-Витинанка”. 

ВИДЕОВидео: Miss Universe / YouTube
Контекст:

Финал конкурса состоится в ночь с 15-го на 16-е мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.04 / Бориса Джонсона встревожила растущая безграмотность британских школьников

29.08 / Лукашенко увидел угрозу для Европы в белорусском протесте

26.06 / Украина попросила ЕС и НАТО о помощи после наводнений

13.09 / Врио губернатора ЕАО побеждает на выборах главы региона

04.01 / Из-за угроз со стороны Ирана Пентагон остановил передислокацию авианосца USS Nimitz

30.09 / Российские хакеры стоят за большинством атак на клиентов Microsoft

14.11 / Euronews – власти ФРГ отреставрируют архитектурные объекты нацистов в назидание потомкам

01.07 / Политолог назвала главную ошибку российской оппозиции

06.08 / Помпео посетит Европу на фоне планов вывода войск США из Германии

28.11 / Новый iPhone 13 может выйти без разъема для зарядного устройства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика