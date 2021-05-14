Пенсионный фонд запросил у правительства 500 млрд рублей из-за падения цены биткоина

Пенсионный фонд просит увеличить субсидирование из бюджета на фоне обвала цены на биткоин и другие криптовалюты. Из-за падения биткоина на 15% без пенсии в мае может остаться 20 млн. россиян.

Как пояснили в ведомстве, около 30% средств государственного пенсионного фонда вложено в криптовалюты. Этот способ инвестирования хорошо себя показал в течение пандемии. Весь 2020 год руководство ведомства получало повышенные бонусы и покупал служебные яхты, однако теперь снижение курса биткоина может лишить пенсии свыше 10 млн. стариков. Минфин оценивает сумму, необходимую для сохранения выплат в мае, в 500 млрд. рублей.

– Понимаете, иногда на рынке криптовалюты случаются события нелогичные и неожиданные. Никто не мог предсказать падение биткоина. Я сам подписан на более чем 40 телеграм-каналов про успешный успех, и ни один гуру не ожидал такого поворота событий. Полученные от правительства деньги мы вложим в более надёжные активы: в акции Tesla и Etherium, – рассказал глава ПФР Денис Попов.

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