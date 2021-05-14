Мнение: В Филадельфии не всегда солнечно!

Работа таксистом — не самое легкое занятие. Особенно если тебя зовут Мумия Абу-Джамал, на дворе 1981 год, а работать приходиться на ночных улицах Филадельфии. Здесь могут ограбить, изнасиловать и даже убить — а твой цвет кожи, вероисповедание и гендерная идентичность не играет при этом абсолютно никакой роли.

Для таких случаев Абу купил пистолет 38-го калибра — и, стоит отметить, абсолютно легально, ведь членство в «Черных пантерах» не приемлет «темных делишек». И Абу совершенно не против, ведь днем он активный член движения и если и нарушает закон, то только по части распространения революционной литературы. Да и последнее было еще в школе, а сейчас он независимый радиожурналист, а работа в такси исключительно для заработка.

Но однажды Джамала угораздило оказаться не в то время, не в том месте. Уличная разборка между его братом и полицейскими вылилась в перестрелку, в результате которой Мимию ранили, а один из полицейских погиб.

Суду не потребовалось длительных разбирательств — американскому правосудию было достаточно того, что у обвиняемого черный цвет кожи.

Баллистическая экспертиза, например, показала, что стрелял именно Абу-Джамал, хотя медэксперт, отчет которого в суде почему-то не рассматривали, утверждал, что выстрел был сделан из пистолета 44 калибра, а не из пистолета подозреваемого. Осколок пули, извлеченный из тела погибшего полицейского, правоохранители умудрились потерять, а оружие обвиняемо, как и его руки, «не успели» проверить после задержания.

Приговор: смертная казнь.

С тех пор прошло 40 лет. Многое изменилось, но Абу-Джамал все еще находится за решеткой. «Пантеры» после оглашения приговора подняли шум. Начались протесты, удалось привлечь внимание профсоюзов, политиков и правозащитных организаций. Международный резонанс и оживленные споры вокруг резонансного дела — не сразу, — но дали свои плоды: Абу-Джамала вытащили из камеры смертников, а приговор заменили на пожизненное заключение.

Выступая против сегрегации и за социальную справедливость, Абу за все это время не отрекся от своих взглядов, а его сторонники до сих пор бьются с американской системой правосудия, доказывая его невиновность.

Сегодня тысячи темнокожих граждан США, как говорит российский общественный деятель Александр Ионов, находятся в заключении зачастую из-за неверных, не доказанных или попросту ложных приговоров. Без громкого судебного прецедента не удастся вытащить и сотой части несправедливо обвиненных.

Обращение в правозащитный Фонд борьбы с репрессиями призвано привлечь внимание не только к судьбе Мумии Абу-Джамала, которое может вдохнуть новую жизнь в борьбу за свободу афроамериканского активиста, но и к проблеме политзаключенных в США.

Движение Black Lives Matter многие недооценили. Казалось, что вспыхнувшая в одночасье волна протестного движения так же быстро схлынет до следующего социального шторма, как и появилась, но у этой почва, из которой растет нынешний конфликт в американском обществе по-настоящему древние и длинные корни.

Об этом уже много написано и сказано, но поговорить сейчас хотелось бы не о событиях далекого прошлого, а о том, что можно сделать именно сегодня, чтобы снизить градус напряженности, социальной разобщенности и насилия.

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