 

В Москве автомобилиста ограбили на 300 тысяч

14.05.2021, 20:06, Разное
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Вечером 13 мая трое злоумышленников в масках набросились на стоящую возле одного из домов на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы иномарку Volkswagen Tiguan, передает “Радио 1”. Они вышибли лобовое стекло и стекло водительской двери. В момент нападения в машине сидел водитель. Под угрозами он был вынужден отдать разбойникам сумку с деньгами. В ней лежало порядка 300 тысяч рублей. Теперь преступников ищут.



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