 

Химфак МГУ начнёт подготовку барист

14.05.2021, 20:00, Разное
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Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил о возможности обучения на химическом факультете профессии «бариста».

– Варить кофе – задача нетривиальная. Стране нужно больше специалистов в этой области. Ведь это не только сложнейшие химические процессы, но и важный социальный инструмент. Ведь ваш настрой на день и мотивация зависит от качества вашего утреннего кофе. Мне лично надоело, что молочная пенка в моём латте похожа на содержимое просроченного огнетушителя, – заявил Садовничий.

Приём на обучение по соответствующему направлению планируют открыть к 2023 году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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