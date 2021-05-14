 

Владимир Машков и Денис Майданов подали заявки на участие в праймериз «ЕР»

14.05.2021, 19:44, Новости дня
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Народный артист РФ Владимир Машков и певец Денис Майданов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» для участия в выборах в Госдуму, сообщили в партии.

Отмечается, что заявка зарегистрирована на официальном сайте праймериз. Актер пойдет по списку от партии по Москве, однако в качестве беспартийного кандидата, передает РИА «Новости».

«Электронное предварительное голосование: Майданов Денис Васильевич, Московская область, Одинцовский одномандатный избирательный округ», – сообщили в Единой России.

Как пояснили в партии, Майданов также подал заявку на участие в праймериз в качестве беспартийного кандидата.

14 мая партия «Единая Россия» завершила прием заявлений на праймериз: беспартийных кандидатов почти 50%, треть участников из общественных и волонтерских организаций, всего заявление подали 7624 кандидата, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «ЕР» Александр Карелин.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит Съезд.



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