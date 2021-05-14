 

В “Нацкорпусе” возмущены оправданиями Лещенко по поводу выступления его жены в Москве

14.05.2021, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Известного ЛГБТ-активиста и грантожора Лещенко совершенно не смущает, что на восьмом году войны с Россией его жена готова ездить туда на вечеринки извращенцев и получать там деньги, которые воняют нечистотами из российских сортиров! Если все это украинский политик комментирует как “пропаганду культуры”, то я думаю, что и ему и его жене, как и подобной культуре, место как раз где-то там за поребриком. Где люди с подобными девиациями и живут и это считается нормой, – сказал он. – Напомню, что именно на совести России более 10 тысяч погибших защитников Украины. Именно они оккупировали часть Донецкой и Луганской областей и аннексировали Крым”. Контекст:

Выступление Топольской прошло 8 мая в ночном клубе Mutabor в Москве. В анонсе было указано, что мероприятие начинается 8 мая в 23.00 и продлится 33 часа. Билет стоил 1800 руб. (около 700 грн). На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечалось, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев). 

При этом одесский активист Сергей Стерненко и экс-нардеп Борислав Береза в Facebook спрашивали члена набсовета “Укрзалізниці” о концерте. По словам Стерненко и Березы, Лещенко никак не ответил, но забанил обоих в Facebook. “Жаль, мог бы и объяснить, почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны”, – отмечал Стерненко. 

С критикой в адрес Лещенко и Топольской выступили нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко и депутат Верховной Рады от “Батьківщини” Валентин Наливайченко. 

Топольская передала “привет всем ботофермам и хейтерам” 10 мая.

Лещенко 11 мая прокомментировал выступление жены. “Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, – она заслуживает самой широкой поддержки украинцев”, – сказал он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Подозреваемый в убийстве двух девочек в Рыбинске признался в преступлении

04.03 / Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову

28.04 / Мурашко поздравил работников скорой с праздником

26.08 / В Минске продолжают задерживать протестующих

27.01 / Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз и сколько стоит операция в Австрии

21.10 / Тропические циклоны начали двигаться быстрее

29.10 / Канадский полицейский застрелил мужчину с ножом

29.09 / Бундестаг научно обосновал законность санкций США против «Северного потока – 2»

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

25.09 / Роскосмос анонсировал новые полеты зарубежных космонавтов на «Союзах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика