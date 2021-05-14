В “Нацкорпусе” возмущены оправданиями Лещенко по поводу выступления его жены в Москве

“Известного ЛГБТ-активиста и грантожора Лещенко совершенно не смущает, что на восьмом году войны с Россией его жена готова ездить туда на вечеринки извращенцев и получать там деньги, которые воняют нечистотами из российских сортиров! Если все это украинский политик комментирует как “пропаганду культуры”, то я думаю, что и ему и его жене, как и подобной культуре, место как раз где-то там за поребриком. Где люди с подобными девиациями и живут и это считается нормой, – сказал он. – Напомню, что именно на совести России более 10 тысяч погибших защитников Украины. Именно они оккупировали часть Донецкой и Луганской областей и аннексировали Крым”. Контекст:

Выступление Топольской прошло 8 мая в ночном клубе Mutabor в Москве. В анонсе было указано, что мероприятие начинается 8 мая в 23.00 и продлится 33 часа. Билет стоил 1800 руб. (около 700 грн). На странице фестиваля Horovod в Facebook отмечалось, что организаторами являются квир-объединения Popoff Kitchen (Москва) и Veselka (Киев).

При этом одесский активист Сергей Стерненко и экс-нардеп Борислав Береза в Facebook спрашивали члена набсовета “Укрзалізниці” о концерте. По словам Стерненко и Березы, Лещенко никак не ответил, но забанил обоих в Facebook. “Жаль, мог бы и объяснить, почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны”, – отмечал Стерненко.

С критикой в адрес Лещенко и Топольской выступили нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко и депутат Верховной Рады от “Батьківщини” Валентин Наливайченко.

Топольская передала “привет всем ботофермам и хейтерам” 10 мая.

Лещенко 11 мая прокомментировал выступление жены. “Я свою жену поддерживаю, буду защищать от любых нападок и не позволю ее имя порочить. За те мероприятия, которые она делает ради популяризации Украины в мире, за то, что она бренд Украины подносит и является признанным в мире музыкальным исполнителем в стиле электронной музыки, не изменила гражданство, хотя было множество возможностей это сделать, – она заслуживает самой широкой поддержки украинцев”, – сказал он.

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