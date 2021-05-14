В “Слуге народа” назвали еще нескольких министров, которых могут отправить в отставку в будущем

Он сообщил, что на заседании рассмотрят отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Также, по словам Качуры, у фракции есть претензии к министру юстиции Денису Малюське и министру финансов Сергею Марченко.

“Существует вероятность, что их тоже отправят в отставку, по решению фракции, а впоследствии – Верховной Рады”, – заявил он.

Качура сказал, что у фракции есть потенциальные кандидатуры на пост министра инфраструктуры и министра экономразвития, но до заседания фракции их имен называть не будут.

Контекст:

14 мая заявления об отставке написали министр инфраструктуры Криклий и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко. Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук сообщила, что 17 мая их увольнение, а также возможные кандидатуры на эти должности, рассмотрят на заседании фракции. 18 мая вопрос их отставки планируют вынести на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании. Сами министры пока не комментировали увольнение.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, министр здравоохранения Максим Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении.

Первый замглавы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко 13 мая в эфире канала “Украина 24” сообщал, что вопрос отставки Степанова обсудят на заседании фракции 17 мая.

Степанова назначили 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

29 апреля глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия анонсировал кадровые перестановки в Кабмине, заявив, что этом может касаться двух министров. Кроме этого, он заявлял, что фракция намерена обсудить вопрос отставки Степанова в мае.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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