 

Зеленский основал пожизненные стипендии для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста

14.05.2021, 19:32, Новости дня
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“Таким образом обеспечивается надлежащее чествование мужества, самопожертвования и гуманизма украинцев, которые спасали евреев в указанный период и удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма “Яд ва-Шем” звания Праведника народов мира или Еврейским советом Украины – звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра”, – подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Кабинет Министров в течение месяца должен обеспечить назначение и ежемесячную выплату по месту получения пенсии стипендий, независимо от размера пенсии или заработной платы, которую получает человек.

Размер стипендии составит не менее трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Вопрос о финансировании выплаты должен быть решен до конца 2021 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого года в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 500 тыс. евреев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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