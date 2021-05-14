 

«Терпение народа не безгранично» – депутат возмутился ростом цен в столовой госдумы

14.05.2021, 19:31, Разное
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На утреннем заседании Госдумы депутат от «Единой России» Петр Толстой раскритиковал исполнительные власти за то, что они не могут сдержать рост цен на продукты.

Народный избранник указал, что часть парламентариев «обнищала» и вынуждена экономить на обедах в столовой.

Депутат напомнил, что раньше подобные вопросы поднимали члены КПРФ, но «пора уже и нам, членам “Единой России” об этом говорить: Коллеги, если посмотреть на ценники в нашей столовой, то картина получается довольно грустная: подорожали даже самые необходимые продукты! Некоторым депутатам уже не хватает денег на обычные порции лобстеров или омаров. Куда более критична ситуация с соусом из трюфелей: при нынешних ценах его могут себе позволить только руководители фракций».

Господин Толстой предостерег, что если правительство не будет заниматься этой проблемой, то «народу в конечном счете это может надоесть».

– Голодный депутат может допустить ошибку при написании закона. Или еще хуже — нажать на неправильную кнопку при голосовании. А ведь кто пострадает в итоге? Обычные российские граждане! Наш народ ко многому относится с пониманием, но и его терпение не бесконечно, — заключил депутат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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