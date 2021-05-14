«Терпение народа не безгранично» – депутат возмутился ростом цен в столовой госдумы

На утреннем заседании Госдумы депутат от «Единой России» Петр Толстой раскритиковал исполнительные власти за то, что они не могут сдержать рост цен на продукты.

Народный избранник указал, что часть парламентариев «обнищала» и вынуждена экономить на обедах в столовой.

Депутат напомнил, что раньше подобные вопросы поднимали члены КПРФ, но «пора уже и нам, членам “Единой России” об этом говорить: Коллеги, если посмотреть на ценники в нашей столовой, то картина получается довольно грустная: подорожали даже самые необходимые продукты! Некоторым депутатам уже не хватает денег на обычные порции лобстеров или омаров. Куда более критична ситуация с соусом из трюфелей: при нынешних ценах его могут себе позволить только руководители фракций».

Господин Толстой предостерег, что если правительство не будет заниматься этой проблемой, то «народу в конечном счете это может надоесть».

– Голодный депутат может допустить ошибку при написании закона. Или еще хуже — нажать на неправильную кнопку при голосовании. А ведь кто пострадает в итоге? Обычные российские граждане! Наш народ ко многому относится с пониманием, но и его терпение не бесконечно, — заключил депутат.

—