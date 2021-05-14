Российские офицеры будут следить за безопасностью полетов из аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха

Date of publication: 14 May, 2021

Москва приостановила все полеты в Египет после того, как в 2015 году, террористами был взорван пассажирский самолет

Российские наблюдатели будут размещены в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, сообщил египетский политический источник.

Египет разрешит размещение российских сотрудников службы безопасности в двух своих аэропортах, чтобы облегчить возобновление чартерных рейсов российских туристов, которые были приостановлены в 2015 году после гибели над Синаем российского пассажирского самолета.

Офицеры службы безопасности Москвы будут размещены в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, двух важных пунктах прибытия туристов, сообщил высокопоставленный египетский политический источник, беседовавший с арабской службой The New Arab .

Источник сообщил, что офицеры будут назначены на определенные места в аэропортах, и им будет разрешено следить за безопасностью российских рейсов из этих двух городов.

Москва приостановила все полеты в Египет после того, как в октябре 2015 года в самолете над Синаем была взорвана бомба, заложенная местной ячейкой ИГИЛ, в результате чего погибли все 224 человека на борту. В 2017 году снова начал летать рейс в Каир, но прямые рейсы в два курортных города на Красном море остались приостановленными.

Во время телефонного разговора в прошлом месяце, президент Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили возобновление авиасообщения.

Договоренность последовала за годами переговоров и уступок, сделанных Египтом, включая инспекцию аэропорта, проведенную российской делегацией в составе экспертов по безопасности и авиации в начале этого года.

Просьба Москвы разместить своих офицеров в аэропортах изначально была негативно встречена Каиром и расценена как посягательство на суверенитет и потенциальную угрозу национальной безопасности.

Египет и РФ пришли к выводу, что причиной крушения рейса 9268 стала бомба, заложенная в самолет перед вылетом из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Вскоре после этого Исламское государство взяло на себя ответственность за взрыв.

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов в среду подтвердил предыдущий отчет арабской службы The New Arab ’о том, что Каир допустил российских наблюдателей в аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Египет «принял все меры для снижения рисков безопасности, в том числе связанных с пандемией, но РФ сохранит контроль над вопросами, связанными с авиационной безопасностью», – говорится в заявлении Сыромолотова.

По его словам, полное возобновление авиасообщения стало результатом сотрудничества российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады.

Сыромолотов сказал, что проверка показала, что Египет принял «все возможные меры» для снижения рисков, но что РФ будет контролировать операции, «потому что безопасность наших граждан является нашим абсолютным приоритетом».

Ожидается, что во второй половине мая будет объявлено количество рейсов, соединяющих Россию с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом.