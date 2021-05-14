На Ямале произошел разлив нефти

На одном из нефтяных месторождений, разрабатываемых в Пуровском районе Ямало-Ненецкого Автономного округа, произошла утечка, передает Общественная служба новостей. Ее источник уже был обнаружен – в трубе диаметром 219 миллиметров образовалась дыра в пять миллиметров. Ситуация уже взята под контроль, ведутся ремонтные работы. Подчеркивается, что вытекающая нефть не угрожает загрязнить окрестную воду.