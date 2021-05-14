 

На Ямале произошел разлив нефти

14.05.2021, 19:10, Разное
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На одном из нефтяных месторождений, разрабатываемых в Пуровском районе Ямало-Ненецкого Автономного округа, произошла утечка, передает Общественная служба новостей. Ее источник уже был обнаружен – в трубе диаметром 219 миллиметров образовалась дыра в пять миллиметров. Ситуация уже взята под контроль, ведутся ремонтные работы. Подчеркивается, что вытекающая нефть не угрожает загрязнить окрестную воду.



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