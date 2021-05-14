 

Леди Китти Спенсер впервые рассказала о помолвке с 62-летним миллиардером

14.05.2021, 18:54, Разное
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30-летняя леди Китти Спенсер, племянница Дианы и кузина принца Гарри и принца Чарльза, собирается выйти замуж за 62-летнего мультимиллиардера из Южной Африки Майкла Льюиса. Больше двух лет назад стало известно, что Китти стала невестой, однако с тех пор она ни разу не комментировала свой статус. Также она ничего не рассказывала о своем женихе, который старше ее на 32 года, а ее отца Чарльза Спенсера – на пять.

В новом интервью для летнего выпуска журнала Town & Country, Китти сделала исключение, и впервые рассказала, почему молчала все это время:

Дело не в том, что я не придаю значения любви. Для меня любовь – самая важная вещь в мире, и я буду защищать ее всем сердцем… Это не касается никого, кроме меня и моей семьи, – сказала Китти. Озвучив свою принципиальную позицию на этот счет, Китти, впрочем, добавила.

Я просто с нетерпением жду действительно счастливой семейной жизни: счастливого брака и детей. Мне очень спокойно от того, что все идет так, как должно, – сказала Китти.

Напомним, слухи о помолвке Китти Спенсер, племянницы принцессы Дианы и кузины принцев Гарри и Уильяма, ходили с лета 2019. Тогда журналисты приняли кольцо с огромным бриллиантом за помолвочное. Однако, кажется, важное событие в ее жизни случилось не так давно. Майкл Льюис, владелец компании одежды Whistles и обладатель состояния в 102 миллиона долларов, сделал ей предложение в канун прошлого Рождества.

Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек, – сказала одна из ее подруг СМИ.

Пара вместе с августа 2018 года. Папарацци периодически видели их вместе на прогулках по улицам Нью-Йорка. До этого Китти встречалась с 47-летним итальянским магнатом в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Петро. Они были вместе 4 года, но до алтаря так и не дошли. Сразу после расставания с Китти Никколо переметнулся к актрисе Элизабет Херли.

Аристократка и светская львица Спенсер активно сотрудничает с модными брендами, являясь амбассадором Bulgari, участвуя в показах Dolce & Gabbana и других домов. Под венец Китти пойдет впервые. А для ее жениха, уроженца ЮАР Майкла Льюиса, это будет второй брак. У него есть трое взрослых детей от первой супруги Леолы.



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