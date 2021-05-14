Треть участников праймериз «Единой России» представляют общественные и волонтерские организации

Партия «Единая Россия» завершила прием заявлений на праймериз: беспартийных кандидатов почти 50%, треть участников из общественных и волонтерских организаций, всего заявление подали 7624 кандидата, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «ЕР» Александр Карелин.

«У нас почти равное количество представителей «Единой России» и беспартийных – 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах. Но мы также видим, что существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны», – отметил Александр Карелин.

По его словам, средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35, говорится в сообщении на сайте партии.

Также Карелин отметил, что не все при подаче заявлений четко понимали, зачем нужна партийная площадка для выдвижения. Кандидаты, которые впервые пришли в политику, после собеседования решили участвовать в выборах в Госдуму, чтобы составить конкуренцию опытным депутатам.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит предварительное голосование и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале «Госуслуги». Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выдвижение в Госдуму утвердит Съезд.

Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент РФ Владимир Путин. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем.

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