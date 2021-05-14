В ДНР заявили о прибытии украинских диверсантов
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Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подозревают, что в Донбасс прибыли украинские диверсанты, которые собираются устроить теракты на одном из объектов жизнеобеспечения, сообщил начальник Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Мы располагаем информацией о прибытии в распоряжение командующего оперативно-тактической группировки «Восток» диверсионной группы в количестве пяти боевиков из состава третьего центра сил специальных операций минобороны Украины после курса доподготовки под руководством командира группы спецподразделений армии США», – передает его слова РИА «Новости».
Басурин уточнил, что перед диверсантами поставлена задача «осуществить террористический акт на одном из критически важных объектов жизнеобеспечения ДНР». Среди возможных объектов он назвал Донецкую и Верхнекальмиусскую фильтровальные станции, Енакиевский коксохимический завод.
«Основной целью диверсии является создание предпосылок к гуманитарной катастрофе с дальнейшим обвинением в ней руководства ДНР. В качестве пункта временной дислокации диверсантов используется частный жилой дом в селе Ивановка Волновахского района Донецкой области», – начальник Народной милиции ДНР. Он также обнародовал данные членов диверсионной группы.
Ранее Басурин заявил, что украинские силовики за последнюю неделю установили около 450 мин на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
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