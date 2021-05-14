Пашинян попросил военной помощи у Путина

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.