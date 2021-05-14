Китай запустил производство малых спутников в трудовых лагерях уйгуров

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) запустила в эксплуатацию первую в КНР производственную линию с применением лагерного труда уйгуров для строительства малых орбитальных спутников, об этом говорится в издании China Daily.

По данным газеты, индустриальный объект на территории трудового лагеря уйгуров находится в пригороде Уханя (Центральный Китай). Такой комплекс за год способен производить до 240 космических аппаратов, каждый весом менее 1 тонны.

– Новая технология совмещения ручного труда и высоких технологий позволит нам существенно сэкономить время и трудовые ресурсы, — отмечает Люй Дунмин — глава дочернего подразделения CASIC, занимающегося реализацией данного проекта. Он уверен, что благодаря новому методу организации рабочего процесса строительство спутников ускорится более чем на 40%.

Индустриальная площадка находится на территории трудового лагеря для уйгуров, являясь частью национальной базы аэрокосмической промышленности. Она занимает 68,8 кв. км. Там сосредоточено более 100 предприятий, способных обеспечить ежегодный выпуск продукции стоимостью 30 млрд юаней (более $4,6 млрд). Этот комплекс создан прежде всего для массового производства недорогих ракет-носителей, в частности, твердотопливной «Куайчжоу».

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