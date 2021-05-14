Юлия Ковальчук: «Жанна Фриске никогда бы не ввязалась в эту клоаку»

На темы, которые связаны с именем Жанны Фриске, ее экс-коллеге Юлии Ковальчук говорить до сих пор тяжело. В ходе интервью для YouTube-канала певица высказала свое мнение журналисту Давиду Виннеру по поводу скандалов вокруг смерти ее близкой подруги.

С Жанной Фриске артистка познакомилась во время их работы в группе «Блестящие». Певицы начали общаться и за пределами сцены, поэтому новость о тяжелом недуге подруги стала для Юлии Ковальчук настоящим ударом. Также ей тяжело смириться с тем, что началось после похорон знаменитости. Уже много лет родители Жанны Фриске и ее возлюбленный Дмитрий Шепелев открыто враждуют. Телеведущий запрещает сыну Платону видеться с бабушкой и дедушкой.

По словам Юлии Ковальчук, покойная артистка никогда бы не ввязалась в эту клоаку. Открыто выразить свою позицию она отказалась, но отметила, что «нет никаких веских причин, чтобы запрещать ребенку встречаться с родными людьми». Супруга Алексея Чумакова считает, что Дмитрию Шепелеву стоило найти в себе силы, чтобы Платон общался с родителями Жанны Фриске.

Юлия Ковальчук вспоминает, каким светлым и добрый человеком была ее подруга. Когда у певицы началась семейная жизнь, она изменилась и отдалилась от друзей. Она до последнего скрывала свою беременность и говорила, что находится в поисках гармонии с собой. Жанна Фриске не показывала поклонникам Платона, а сейчас ее мнение по этому поводу разделяет и Юлия Ковальчук. Знаменитость призналась, что хочет оградить свою дочь от публичности и негатива в соцсети.