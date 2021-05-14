Юлия Ковальчук рассказала, как ведет себя в постели с мужем

Популярная российская певица Юлия Ковальчук в рамках очередного интервью рассказала, как ведет себя в постели с мужем Алексеем Чумаковым. По ее словам, в спальне с супругом не нужно быть скромной.

Юлия Ковальчук может удивить Алексея Чумакова в постели. Находясь с возлюбленным вдвоем, она ведет себя достаточно откровенно. Избранники находятся в отношениях более десяти лет. Их пара имеет безупречную репутацию, артисты никогда не были замечены в громких скандалах. У Ковальчук присутствует имидж тихой и спокойной девушки, но сама экс-солистка группы “Блестящие” признается, что может вести себя довольно открыто и раскрепощенно.

У певцов есть свои секреты, которые помогают сохранить им отношения. У Чумакова и Ковальчук не тайн друг от друга, к тому же у них совпадают жизненные интересы, все свободное время муж и жена привыкли проводить вместе. Певица считает, что избранник способен гениально передать свои чувства, при этом он может защитить возлюбленную.

В 2017 году у супругов появилась долгожданная дочь, которую решили назвать редким именем Амелия. До сих пор звездная пара скрывает лицо девочки, считая, что ее жизнь не нужно переводить в публичное поле. Информацию о беременности Ковальчук также старалась держать в тайне. Она пояснила радостную новость подписчикам, когда уже было невозможно скрыть округлившийся живот.