Анализируем характер, вкус, предпочтения: как подобрать гардероб по архетипу личности (советы)

Выбирая свой собственный стиль в одежде, стоит учитывать множество разных факторов. Ориентироваться следует, к примеру, в том числе и на собственный архетип. Подбирать для себя подходящий образ нужно с учетом своего характера, предпочтений и вкусов.

Архетип и стиль

Теория архетипов существует уже много десятилетий. Создателем ее является Карл Густав Юнг. Стилисты приняли эту теорию на вооружение, сделав инструментом создания гармонии между внутренним миром и внешним видом.

Ориентируясь на свой архетип, вы сможете подобрать образ, который будет истинно вашим. Если вы наденете одежду только в соответствии с модой, обращая внимание лишь на фасон, цвет и материал, вы с большой долей вероятности почувствуете себя не в своей тарелке.

Какие бывают архетипы

Всего существует 12 типажей, которые можно условно разделить на 4 большие группы — творческие, сильные, уютные, комфортные.

Сильная группа

В сильной, самой большой группе, объединились сразу 5 типажей:

правители;бунтари;герои;волшебники;эстеты.

Правителям, привыкшим руководить, подойдет роскошный статусный стиль — четкие силуэты и формы, геометрические линии, качественные украшения. Пастельные тона этому типажу противопоказаны.

Воплощению энергии хаоса — бунтарям — стоит носить одежду, максимально подчеркивающую их личную позицию. Любимым приемом в одежде для людей этого архетипа является контраст. Цвета подходят классические — черный, красный, зеленый. Аксессуары стоит выбирать крупные.

Героям — эталону высокой морали, хорошо подходят образы, наполненные четкими линиями и прямыми силуэтами. Наиболее подходящий для героев стиль — милитари. Цвета в одежде лучше выдерживать сдержанные, а аксессуары — массивные и грубые.

Волшебникам — смелым харизматичным людям — стоит выбирать в одежде этнические мотивы. Светлому подтипу волшебника подойдут легкие струящиеся ткани и светлые цвета, темному — грубые ткани и темные оттенки. Аксессуары обоим подтипам стоит выбирать сложного дизайна.

Женственным эстетам в одежде непременно нужно подчеркивать фигуру. Силуэты типажу подойдут прилегающие, с глубокими вырезами и разрезами. Цвета должны быть нежными и светлыми.

Комфортные

К этой группе относятся 3 типажа:

искатели;мыслители;заботливые.

Активный искатель будет чувствовать себя комфортно в свободной одежде, не обремененной лишними деталями. Самым подходящим для этого типажа стилем является сафари. Цвета лучше выбирать базовые спокойные.

Отстраненным возвышенным мыслителям отлично подходит спокойная неброская одежда. Предпочтение стоит отдавать минимализму, асимметрии и драпировкам.

Люди альтруистичного заботливого типажа обычно выбирают сдержанный английский стиль в одежде. Двубортные пальто и приталенные платья для этого архетипа подойдут просто идеально.

Уютная группа

В эту группу входят типажи:

простодушные;друзья.

Трогательные и добрые представители простодушного типажа часто выбирают прямые и свободные силуэты и матовые ткани — лен, шерсть, хлопок. Одним из любимых элементов дизайна для них является вышивка.

Друзья — типаж, для которого главным является честность, хорошо подходят трикотажная и хлопковая одежда. Из вещей лучшим выбором могут стать футболки, джинсы, клетчатые рубашки, джемпера. Украшения этому архетипу подойдут минималистские.

Яркая группа

В этой группе выделяют следующие типажи:

весельчаки;творцы.

Непосредственные яркие весельчаки наиболее подходящей для себя считают броскую одежду с обильным крупным декором. Аксессуары они предпочитают необычные, шутливые, а цвета и их сочетания – яркие, бросающиеся в глаза.

Творцы, ценящие превыше всего индивидуальность, обычно выбирают для своего гардероба только те вещи, которые смогли затронуть что-то в их душе.

Обычно это одежда сложного необычного кроя смелых цветов. Аксессуары у творцов всегда заметные, крупные и оригинальные.