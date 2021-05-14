“Свою историю расскажу, когда буду готова к скандалу”. Приходько прокомментировала скандальное заявление Ани Лорак о Меладзе

По словам Приходько, в интервью Ани Лорак ее зацепила фраза о том, что якобы все его подопечные кроме самой Ани Лорак были согласны на те условия, которые она озвучила.

“Я не защищаю и не поливаю грязью никого из фигурантов скандала. Более того, я не планировала к нему присоединяться! Меня зацепила фраза, что “все были согласны на эти условия”. Я – не все, за меня расписываться не нужно. Лично у меня условия были другие и обобщать не надо. Свою историю я расскажу, когда буду готова к очередному скандалу”, – написала артистка.

Она подчеркнула, что это может случиться совсем скоро или вовсе не случится.

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Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Контекст:

24 апреля в эфире телеканале “Россия 1” Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе предлагал ей условия работы, “лежащие в личной плоскости”, и мстил ей после отказа.

С Константином Меладзе она сотрудничала в середине 2000-х, после того как ушла от своего продюсера и гражданского мужа Юрия Фалесы.

По инициативе Константина Меладзе в 2007 году вместе с его братом Валерием Ани Лорак записала песню “Верни мне мою любовь”.

Младший брат Константина Меладзе, российский певец Валерий Меладзе, реагируя на просьбу журналистов прокомментировать заявление Ани Лорак, попросил “научиться спрашивать что-то поинтереснее”. “Какой негодяй это придумал?!” – возмутился тогда он.

Проживающая в России украинская певица Loboda, которая в 2004–2009 годах была участницей группы “ВИА Гра”, назвала заявление Ани Лорак спекуляцией.

При этом российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что верит словам Ани Лорак.

Ани Лорак поддержала украинская артистка Оля Полякова, заявив, что Меладзе тоже предлагал ей личные отношения взамен на карьеру. Полякова призвала коллег не замалчивать случаи харрасмента в шоу-бизнесе.

Приходько – заслуженная артистка Украины. В 2007 году после победы в российском телешоу “Фабрика звезд 7” артистка заключила контракт с Константином Меладзе. В 2009 году в статусе его подпечной представляла РФ на песенном конкурсе “Евровидение”, где заняла 11-е место. После этого Меладзе и Приходько расторгли котракт.

После начала российской агрессии отказалась гастролировать в России.

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