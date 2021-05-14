Два украинских министра написали заявления об отставке

По информации политика, речь идет о министре инфраструктуры Владиславе Криклие и министре развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоре Петрашко.

“Министр экономики Петрашко по требованию Офиса Президента написал заявление об отставке […] Криклий тоже написал заявление об отставке”, – заявил политик.

Вместе с тем, по информации Гончаренко, министр здравоохранения Максим Степанов “отказывается писать заявление”.

“Вопрос по нему фракция “Слуги народа” рассмотрит в понедельник”, – добавил он.

О том, что Криклий и Петрашко написали заявлени об отставке, сообщает и “РБК-Украина” со ссылкой на источник в “Слуге народа”, а также на нардепа от этой фракции Евгению Кравчук.

По данным издания, 17 мая на заседании фракции нардепы хотят рассмотреть отставку Петрашко и Криклия, а также – возможные кандидатуры на эти должности. 18 мая вопрос увольнения министров намерены вынести на рассмотрение Верховной Рады на внеочередном заседании.

Позже информацию изданию “РБК-Украина” также подтвердила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний.

“В Раду поступили заявления об отставке от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия”, – сказала она.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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