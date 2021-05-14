На станции “Марьина Роща” Большой кольцевой линии монтируют пересадку на салатовую ветку

15 мая московскому метрополитену исполнится 86 лет. Именно в этот день в 1935 году в городе были открыты первые станции подземки. Метро строилось даже в тяжелые времена. Во время Великой Отечественной войны в столице ввели в эксплуатацию 13 километров линий и открыли семь станций.

В последние годы московский метрополитен быстро развивается – появляются новые линии, продлеваются уже существующие, строятся пересадки. Самым крупным проектом на сегодняшний день является Большая кольцевая линия, ее длина составит 70 километров, она включит 31 станцию и три электродепо.

О строительстве БКЛ начали говорить еще в середине XX века, но ни в советское время, ни в 90-е годы такой проект не смогли реализовать. Все началось только в 2011 году.

Сейчас в столице занимаются строительством тоннеля БКЛ от станции “Печатники” до станции “Нагатинский затон”. Его протяженность составит 1650 метров, пока пройдено 165. Работы ведутся в условиях сложной гидрогеологии, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Также он сообщил, что на станции “Марьина Роща” БКЛ завершилось строительство 25-метрового прохода для пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии.

“Из-за близости зоны действующего метрополитена был запрещен буровзрывной способ, поэтому разработка породы осуществлялась вручную отбойными молотками”, – рассказал Бочкарев.

Станцию “Марьина Роща” БКЛ строят вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи. Она является самой глубокой станцией на этой линии (70 метров) и второй по глубине в московском метро (станция “Парк Победы” – 84 метра). “Марьину Рощу” оформят в светлых тонах, в вестибюле появятся округлые колонны, а опорами наземного павильона станут огромные шары.