 

Под Москвой задержали убийцу геодезиста

14.05.2021, 18:12, Разное
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Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в лесу неподалеку от поселка Михнево в черте города Ступино Московской области, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Известно, что жертва работала геодезистом. Сразу после страшной находки правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Все это произошло 13 мая. Уже 14-го числа подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 33-летний житель столицы. Специалистам предстоит установить все обстоятельства этого дела.



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