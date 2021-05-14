 

Счётная палата предложила «Роскосмосу» сократить расходы на любовниц руководства

14.05.2021, 18:04, Разное
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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин обратился к Дмитрию Рогозину с просьбой сократить на 15 процентов содержание пула любовниц высшего руководства госкорпорации.

Это необходимо для преодоления возникшего у «Роскосмоса» «кассового разрыва».

Счётная палата предложила «Роскосмосу» сократить расходы на любовниц руководства– Как и у любого обращения Счётной палаты, у нас имеется и причина для этого, и повод. Причина – несоответствие расходов «Роскосмоса» доходам. Повод – недавний скандал в АО «Главкосмос», дочерней структуре госкорпорации, когда любовница руководителя была оформлена ненадлежащим образом, – прокомментировал ситуацию директор департамента внешних коммуникаций Счётной палаты Павел Демидов.

На днях суд оштрафовал экс-директора «Главкосмоса» Дениса Лыскова. Он потратил на свою протеже 3,6 млн рублей, оформив её на фиктивную должность руководителя проекта с непонятным функционалом. Оправдываясь в суде, Лысков заявил, что для выполнения этих обязанностей было «достаточно бытовых знаний, доверительных отношений и умения соблюдать конфиденциальность».

– Мы не оспариваем право руководителей космической корпорации иметь любовниц. Но это должно оформляться соответствующим образом, проводиться через конкурс и иметь пределы по бюджету. Нельзя тратить четверть бюджета корпорации, находящейся в сложном финансовом положении, на эти цели. Снижение расходов на 15 процентов не повредит качеству, но позволит свести концы с концами, – заявил Алексей Кудрин.

Собственные доходы «Роскосмоса» от космических запусков снижаются уже не первый год. Основа его финансового состояния сейчас – бюджетное финансирование. Поэтому Счётная палата, несмотря на возражения Дмитрия Рогозина, считает себя вправе вмешиваться в распределение средств внутри госкорпорации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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