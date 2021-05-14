 

Присяжные признали виновными

14.05.2021, 17:54, Разное
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…двоих фигурантов дела о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году.

Коллегия присяжных около полуночи 13 мая вынесла вердикт по уголовному делу о перестрелке в столичной башне «Око», в результате которой погиб один человек и были ранены пятеро. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Присяжные признали виновными и не заслуживающими снисхождения Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова.

Коллегия согласилась с версией обвинения о том, что Магомедов, который на тот момент возглавлял охрану совладельца башни Гавриила Юшваева, руководил группой земляков, напавших на сотрудников Росгвардии, а также завладел оружием одного из них. Силовик получил получил тяжелое ранение в ходе перестрелки.

Присяжные также пришли к выводу, что Эльдар Хамидов активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял в самой башне делового центра «Москва-Сити».

Исмаилов и Хамидов признаны виновнымы в хулиганстве с применением оружия или с целью сопротивления правоохранителям (ч.2 ст.213 УК), покушении на убийство (ст. 30 и ч.2 ст.105 УК), хищении или вымогательстве оружия (ч.1 ст.226 УК) и незаконном приобритегии оружия (ч.1 ст.222 УК).

До объявления вердикта присяжных обвинение не могло запросить наказание для фигурантов.

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17 ноября 2017 года в ресторане Crystall Ball Room на четвертом этаже башни «Око» в Москва-Сити бизнесмен Дмитрий Павлов отмечал 50-летие. Гостями стали Сергей Аксенов, Олег Шишканов, Сергей Лалакин, более известные под прозвищами Аксен, Олег Раменский (Шишкан) и Лучок. Охрану обеспечивали два ЧОПа.

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Один из совладельцев башни «Око» Гавриил Юшваев (Гарик Махачкала) подъехал на юбилей VIP-входу башни на автомобиле Maybach, после чего к машине подошли сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» и попросили убрать Maybach. В результате перебранке между охранниками и сопровождением Юшваева присоединились экс-чемпион мира по кикбоксингу Магомед Исмаилов, Эльдар Хамидов и другие спортсмены клуба «Скорпион». Они вбежали в башню и открыли огонь. В результате перестрелки ранения получили сотрудники ФГУП «Охрана», росгвардейцы Дмитрий Якобсон и Дмитрий Иванчев, сотрудники ЧОП «ГРЭПС-2» Григорий Амелин, Кирилл Титаренко, Платон Койда и диджей вечеринки Алексей Ивкин. Через три дня Платон Койда умер.

Источник: Новая газета



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