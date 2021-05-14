Присяжные признали виновными

…двоих фигурантов дела о перестрелке в «Москва-Сити» в 2017 году.

Коллегия присяжных около полуночи 13 мая вынесла вердикт по уголовному делу о перестрелке в столичной башне «Око», в результате которой погиб один человек и были ранены пятеро. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Присяжные признали виновными и не заслуживающими снисхождения Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова.

Коллегия согласилась с версией обвинения о том, что Магомедов, который на тот момент возглавлял охрану совладельца башни Гавриила Юшваева, руководил группой земляков, напавших на сотрудников Росгвардии, а также завладел оружием одного из них. Силовик получил получил тяжелое ранение в ходе перестрелки.

Присяжные также пришли к выводу, что Эльдар Хамидов активно способствовал развязыванию конфликта, а затем стрелял в самой башне делового центра «Москва-Сити».

Исмаилов и Хамидов признаны виновнымы в хулиганстве с применением оружия или с целью сопротивления правоохранителям (ч.2 ст.213 УК), покушении на убийство (ст. 30 и ч.2 ст.105 УК), хищении или вымогательстве оружия (ч.1 ст.226 УК) и незаконном приобритегии оружия (ч.1 ст.222 УК).

До объявления вердикта присяжных обвинение не могло запросить наказание для фигурантов.

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