 

Посол Израиля заявил о готовности страны к уступкам в переговорах с Палестиной

14.05.2021, 17:50, Новости дня
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Израиль готов на уступки в возможных будущих переговорах с палестинской стороной, и считает диалог единственным действенным путем урегулирования конфликта, сообщил в посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

«Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату (бывший председатель Палестинской национальной автономии – ред.ВЗГЛЯД) 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно то же самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения», –  цитирует РИА «Новости» посла.

По словам Бен Цви, палестинская сторона требует получить все, или ничего. «Факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции – они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают», – подчеркнул посол.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.

Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».



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