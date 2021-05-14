 

Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального

14.05.2021, 17:50, Новости дня
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Актер и автор Семен Слепаков написал сторонникам Алексея Навального нецензурное стихотворение в ответ на обвинения его в «продажности Кремлю».

Слепаков опубликовал стихотворение в своем Instargam. По словам актера, он обращается ко «всем, кто нашел на меня компромат». При этом он предупреждает, что «в стишке будет мат».

«Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь

И даже почти не подпортили кровь,

Я знал и раньше, что ваша любовь, как двусторонний плед:

С одной стороны – уютная шерсть

С другой – шипы и прочая жесть

Теперь убедился, что так и есть –

Больше иллюзий нет.»

В комментариях под постом стихотворение Слепакова оценили телеведущая Ксения Собчак и шоумен Гарик Харламов.

«Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное пройдет. Точнее проплывет», – написала Собчак.

«Браво», – прокомментировал Харламов.

Между тем в стихотворении к сторонникам Навального Слепаков рассказал и о разводе с женой. По его словам, брак расторгнут уже давно, ранее юморист не высказывался об этом прямо.

«Теперь пару слов про мою семью,

Сейчас и на это свет я пролью –

Я в браке давно уж не состою.

Не буду вас утомлять деталями.

Грустно, но – селяви –

Нас прошлой осенью развели,

И странно, что этого вы не нашли,

Расследователи …»

История началась после несанкционированных митингов в январе, когда Слепаков в стихотворении высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.

После этого Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.



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