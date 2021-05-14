Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального
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Актер и автор Семен Слепаков написал сторонникам Алексея Навального нецензурное стихотворение в ответ на обвинения его в «продажности Кремлю».
Слепаков опубликовал стихотворение в своем Instargam. По словам актера, он обращается ко «всем, кто нашел на меня компромат». При этом он предупреждает, что «в стишке будет мат».
«Вы мне не попали ни в глаз, ни в бровь
И даже почти не подпортили кровь,
Я знал и раньше, что ваша любовь, как двусторонний плед:
С одной стороны – уютная шерсть
С другой – шипы и прочая жесть
Теперь убедился, что так и есть –
Больше иллюзий нет.»
В комментариях под постом стихотворение Слепакова оценили телеведущая Ксения Собчак и шоумен Гарик Харламов.
«Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное пройдет. Точнее проплывет», – написала Собчак.
«Браво», – прокомментировал Харламов.
Между тем в стихотворении к сторонникам Навального Слепаков рассказал и о разводе с женой. По его словам, брак расторгнут уже давно, ранее юморист не высказывался об этом прямо.
«Теперь пару слов про мою семью,
Сейчас и на это свет я пролью –
Я в браке давно уж не состою.
Не буду вас утомлять деталями.
Грустно, но – селяви –
Нас прошлой осенью развели,
И странно, что этого вы не нашли,
Расследователи …»
История началась после несанкционированных митингов в январе, когда Слепаков в стихотворении высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Позже юморист ответил на выпады сторонников Навального в свой адрес новым стихотворением.
После этого Слепаков подвергся угрозам со стороны пользователей соцсетей после публикаций им стихотворений о несанкционированных акциях в России. В своих обращениях к артисту пользователи пожелали Слепакову умереть от рака и «сдохнуть» его семье.
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