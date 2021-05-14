В ДНР обвинили Киев в установке 450 мин за неделю

Украинские силовики за последнюю неделю установили около 450 мин на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Саперы противника установили 280 мин на территории сельскохозяйственных полей и в непосредственной близости к дорогам общего пользования населенного пункта Луганское. А в зоне ответственности 128-й бригады (ВС Украины – ред.) на территории сельскохозяйственного поля в районе Пищевика и на юго-восточной окраине Водяного установлено 168 мин», – сообщил Басурин, передает РИА «Новости».

Ранее, украинские силовики выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров по окраине Донецка, в направлении населенного пункта Веселое.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.