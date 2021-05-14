 

Экс-охранник «ВИА Гра»: «Меладзе расторг контракт с Гагариной из-за Брежневой»

14.05.2021, 17:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам экс-охранника популярной группы «ВИА Гра», практически на все решения Константина Меладзе влияет его супруга. Именно по инициативе Веры Брежневой композитор прекратил сотрудничество с певицей Полиной Гагариной.
Бывшей участнице коллектива не нравился тот факт, что ее коллега слишком быстро набирает популярность. Благодаря композициям Константина Мелазде, как отметил источник, Полина Гагарина стала «российской Уитни Хьюстон». Экс-охранник «ВИА Гра» еще тогда осознал, что артистка – «просто бомба». Однако певица прекратила сотрудничество с композитором, и это была не ее инициатива.

Как пояснил бывший сотрудник, Вера Брежнева поставила возлюбленному жесткое условие: «или она, или я». Во время работы в группе «ВИА Гра» певица тайно встречалась с Константином Меладзе. Ради нее он ушел из семьи, а в 2015 году пара официально зарегистрировала отношения в Италии. Недавно в Сети появились слухи о том, что Вера Брежнева «приложила руку» и к уходу из коллектива Эрики Герцег. По некоторым данным, знаменитость ревновала мужа к молодой артистке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Госдума вводит запрет двойного гражданства для чиновников

25.01 / Загадочное соединение на спутнике Сатурна Рея оказалось компонентом ракетного топлива

20.08 / Певица Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угроз убийства

17.07 / Мнение: Зачем наши дипломаты паркуются на тротуарах

16.02 / Любовь и курицы – Личное мнение

18.08 / Мнение: Управление конфликтами

30.06 / Надгробный памятник обошелся Пугачевой в несколько миллионов рублей

04.10 / Ученые обнаружили способ определять приближение смерти по глазам

06.08 / Мнение: Узаконенное вымогательство

16.01 / Названы самые востребованные параметры смартфонов Android во всём мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика