Экс-охранник «ВИА Гра»: «Меладзе расторг контракт с Гагариной из-за Брежневой»

По словам экс-охранника популярной группы «ВИА Гра», практически на все решения Константина Меладзе влияет его супруга. Именно по инициативе Веры Брежневой композитор прекратил сотрудничество с певицей Полиной Гагариной.

Бывшей участнице коллектива не нравился тот факт, что ее коллега слишком быстро набирает популярность. Благодаря композициям Константина Мелазде, как отметил источник, Полина Гагарина стала «российской Уитни Хьюстон». Экс-охранник «ВИА Гра» еще тогда осознал, что артистка – «просто бомба». Однако певица прекратила сотрудничество с композитором, и это была не ее инициатива.

Как пояснил бывший сотрудник, Вера Брежнева поставила возлюбленному жесткое условие: «или она, или я». Во время работы в группе «ВИА Гра» певица тайно встречалась с Константином Меладзе. Ради нее он ушел из семьи, а в 2015 году пара официально зарегистрировала отношения в Италии. Недавно в Сети появились слухи о том, что Вера Брежнева «приложила руку» и к уходу из коллектива Эрики Герцег. По некоторым данным, знаменитость ревновала мужа к молодой артистке.