 

Анастасия Макеева спустя несколько дней после операции сыграет в спектакле

14.05.2021, 17:42, Разное
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В своем микроблоге Instagram Анастасия Макеева пояснила о том, что она уже вышла из больницы. Недавно актриса перенесла операцию, но намерена уже сегодня, 14 мая, сыграть в спектакле «Чудаки» в Санкт-Петербурге.
Анастасия Макеева поблагодарила поклонников за внимание и беспокойство за ее здоровье. Она призналась, что уже выходит на работу, хотя живот все еще болит. Причину хирургического вмешательства она раскрывать не стала. Многие поклонники уверены, что операция связана с ЭКО. Ранее 39-летняя артистка призналась, что она много лет борется за возможность стать матерью. По словам Анастасии Макеевой, ее вдохновляет встреча со зрителями, поэтому на больничном сидеть она не собирается.

Знаменитость не только снимается в кино и играет в театре, но и задействована в телепроектах, а также создает собственную линию спортивной одежды. Как отметил ее жених Роман Мальков, который недавно стал директором актрисы, он всегда мечтал снять пиджаки и рубашки. Избраннику Анастасии Макеевой нравится спортивный стиль, поэтому он восхищен ее идеей и помогает воплотить задуманное.

Роман Мальков ради актрисы оставил жену и четверых детей. Месяц назад он оформил развод, а его бывшая супруга обвиняет неверного мужа в нежелании финансово участвовать в воспитании детей.



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