Глюкоза в эффектном бикини удивила поклонников своей фигурой

Известная российская певица Глюкоза показала поклонникам свою идеальную фигуру в черном бикини. Пикантными снимками знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

На днях певица Глюкоза отправилась к водоему, чтобы позагорать. Для данного мероприятия она выбрала черный купальник в сеточку. Артистка расположилась на траве, распустив волосы. На фотографиях Наталья Чистякова-Ионова предстала с одуванчиком в руках. В описании к публикации она спросила у фолловеров: «Кому цветочек?».

В комментариях поклонники оценили фигуру певицы и модель ее купальника. Они назвали знаменитость очень привлекательной женщиной. Многие поклонники попросили рассказать, в чем заключается секрет молодости Глюкозы.

Артистка пребывает в прекрасной физической форме. Она придерживается правил здорового питания и занимается спортом.