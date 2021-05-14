“В планах было одно, но получилось иначе”: Сергей Жуков рассказал о распаде группы “Руки Вверх!”

У фанатов группы «Руки Вверх!» музыкальный коллектив ассоциируется с двумя артистами – Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. Однако в 2006 году солисты решили прекратить сотрудничество. Поклонники до сих пор жалеют о том, что любимый коллектив распался. О том, как и почему это случилось, Сергей Жуков рассказал в интервью изданию «Коллекция «Каравана историй».

Воспоминания музыканта

В 1999 году Алексей и Сергей прекратили сотрудничество с продюсером Андреем Маликовым. Артисты уже получали хорошие деньги за выступления и гастроли. И хотели стать независимыми. Раньше, по словам Жукова, заработки артистов были скромными. А через некоторое время он смог приобрести автомобиль и недвижимость.

Маликов обиделся на солистов. И даже распускал о певцах негативную информацию в СМИ. Однажды Жуков увидел Андрея в аэропорту, поздоровался с ним. Бывший продюсер долго не решался подать музыканту руку. Но на следующий день Маликов разместил в соцсети пост о том, что все совершают ошибки. И надо хорошо относиться друг к другу, несмотря ни на что. Андрей признался Сергею, что был счастлив снова видеть его. Жуков ответил, что тоже обрадовался встрече.

По словам Сергея, перемены в коллективе начались в 2006 году. Расставание получилось сумбурным. Раньше Жуков и Потехин понимали друг друга с полуслова.

Но потом перестали получать удовольствие от общения и совместной работы. Планам Сергея и Алексея не суждено было сбыться. Каждый выбрал свой творческий путь и пошел по нему. Потехин не хотел покидать группу. И сказал, что коллектив без него пропадет. Некоторое время Сергей и Алексей не общались. Но потом отношения между товарищами наладились. И они даже выступали вместе. Некоторые фанаты советуют Жукову и Потехину объединиться.

Но исполнители считают, что этого делать не нужно. Время группы уже прошло.