Элегантные рубашки различных цветов и фасонов для женщин старше 50 лет: советы по стилю
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Женщины после 50 в большинстве случаев предпочитают носить бесформенные балахонистые туники с брюками. Считается, что эта комбинация идеально скрывает недостатки фигуры и наличие лишнего веса. Однако кто бы что ни говорил, но трикотаж не сделает ваш силуэт более благородным. Поэтому мы предлагаем вам вернуться к старым добрым рубашкам. Тем более что современная мода предоставляет многообразие выбора.
Для торжественного случая
Женщинам в возрасте рекомендуется отказаться от ультрамодных блуз и рубашек с объемными рукавами. Лишняя ширина в проблемной зоне ни к чему. К счастью, вы всегда можете подобрать для себя модель классического кроя с принтом.
Нарядные рубашки из шифона и шелка с цветочным рисунком лучше всего сочетаются с миди-юбками и классическими брюками. Подобные модели с низом из плотного шелка идеально подходят для торжественного случая.
Для повседневного стиля
Для повседневной носки можно подобрать модель с менее броским принтом, например, в мелкий горох. Наиболее продвинутые дамы могут рискнуть, скомбинировав блузу с рисунком и джинсы.
Не забудьте сделать акцент на талии, заправив рубашку внутрь. Завершить образ поможет любая удобная обувь на плоском ходу: мокасины, балетки, кроссовки или шлепанцы с толстыми ремнями.
Для делового стиля
Рубашки с полосатым принтом идеально вписываются в строгий офисный дресс-код. Эти модели вносят некоторое разнообразие и оказывают вашей фигуре услугу. Но только если речь идет о продольных полосках, которые зрительно удлиняют силуэт и делают вас стройнее. Покупая полосатую рубашку, вы можете не опасаться за свои инвестиции.
Эта модель с классическим принтом никогда не утратит своей актуальности. От тонких полосок так и веет шиком английских аристократов. Если вы хотите придать изюминку образу, включающему в себя широкие брюки и полосатую рубашку, наденьте каскадное ожерелье.
Базовый гардероб
Разумеется, базовый гардероб женщин старше 50 лет не обойдется без однотонных рубашек белого и черного цветов. Эти универсальные модели идеально дополнят любой брючный костюм, а также подойдут для ношения с тренчем или пальто. Чтобы однотонные блузы не казались слишком скучными, вы можете выбрать модели с миниатюрными оборками, завязками или небольшим бантом на шее. Слишком крупного декора следует избегать.
Цветные модели
Если говорить о предпочтительных расцветках, ориентируйтесь на базовый цвет своего гардероба, а также вещи, с которыми вы собираетесь сочетать рубашку. Например, с синими джинсами хорошо гармонируют голубые рубашки.
Стремитесь к тому, чтобы цвет изделия был выгоден для вашего лица. Слишком яркие оттенки розового или фиолетового замените на мягкую пастель. Ну а яркий акцент ваш образ всегда может получить с помощью аксессуаров: сумок, обуви или ремней.
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