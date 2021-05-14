В оккупированном Крыму журналиста оштрафовали на 30 тыс. рублей за недоносительство о переписке

“ФСБ обвиняла крымского татарина в общении через социальную сеть “ВКонтакте” с аккаунтом некого Умиджона Дададжонова, который, по мнению спецслужб, принимал участие в боевых действиях в Ираке. Спецслужбы считают, что он должен был сообщить об этом в органы безопасности. Кадыров не понимает, в чем суть его преступления, поскольку переписка была в 2015 году, за год до введения указанной статьи в УК РФ в 2016 году”, – отметили в сообщении.

Сторона обвинения представила в качестве основного доказательства явку с повинной подсудимого, но сам Кадыров заявлял в суде, что писал ее под давлением сотрудников ФСБ. К активисту несколько часов не пускали защитника и пытали голодом, зная, что он страдает сахарным диабетом.

“Это беспредел в отношении всего народа и в частности меня. Я считаю смешным и глупым все это”, – сказал Кадыров.

Он не считает себя виновным и собирается подать апелляцию.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1408940416140077

Кадыров в 2015 году получил от двоюродного брата Дададжонова несколько сообщений во “ВКонтакте” со страницы под именем “Абубакр ибн-Ахмад”, пишут “Грати”.

Дададжонов в ноябре 2014 года выехал в Ирак, где до февраля 2015 года участвовал в формировании “Джамаат Катиба Гураба”, подразделения Исламского государства. По версии следствия, с 2015 года он воюет в Мосуле. Следствие считает, что Дададжонов склонял Кадырова переехать в Ирак, на территорию, подконтрольную ИГ.

В Крыму 31 августа 2020 года задержали четверых крымских татар: Кадырова, активиста и муэдзина в мечети Ридвана Умерова, активиста Айдера Аблякимова и Энвера Топчи.

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

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