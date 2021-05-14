 

В оккупированном Крыму журналиста оштрафовали на 30 тыс. рублей за недоносительство о переписке

14.05.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“ФСБ обвиняла крымского татарина в общении через социальную сеть “ВКонтакте” с аккаунтом некого Умиджона Дададжонова, который, по мнению спецслужб, принимал участие в боевых действиях в Ираке. Спецслужбы считают, что он должен был сообщить об этом в органы безопасности. Кадыров не понимает, в чем суть его преступления, поскольку переписка была в 2015 году, за год до введения указанной статьи в УК РФ в 2016 году”, – отметили в сообщении.

Сторона обвинения представила в качестве основного доказательства явку с повинной подсудимого, но сам Кадыров заявлял в суде, что писал ее под давлением сотрудников ФСБ. К активисту несколько часов не пускали защитника и пытали голодом, зная, что он страдает сахарным диабетом.

“Это беспредел в отношении всего народа и в частности меня. Я считаю смешным и глупым все это”, – сказал Кадыров.

Он не считает себя виновным и собирается подать апелляцию.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1408940416140077

Кадыров в 2015 году получил от двоюродного брата Дададжонова несколько сообщений во “ВКонтакте” со страницы под именем “Абубакр ибн-Ахмад”, пишут “Грати”.

Дададжонов в ноябре 2014 года выехал в Ирак, где до февраля 2015 года участвовал в формировании “Джамаат Катиба Гураба”, подразделения Исламского государства. По версии следствия, с 2015 года он воюет в Мосуле. Следствие считает, что Дададжонов склонял Кадырова переехать в Ирак, на территорию, подконтрольную ИГ.

В Крыму 31 августа 2020 года задержали четверых крымских татар: Кадырова, активиста и муэдзина в мечети Ридвана Умерова, активиста Айдера Аблякимова и Энвера Топчи.

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.02 / В ярославской ИК-1 начались проверки после нового видео с пытками

07.01 / Стрелявшего в женщину в Капитолии полицейского отправили в отпуск

23.12 / Фукс: Где покушение, а где Аваков? Кернес считал, что это русские его заказали

04.01 / Сербия анонсировала начало вакцинации препаратом «Спутник V»

30.09 / Судью Рут Гинзбург похоронили на Арлингтонском национальном кладбище

29.03 / Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве активиста в Киеве

27.06 / Вулин заболел бессимптомно

24.09 / В Верховном суде США прощаются с Рут Бейдер Гинзбург

14.01 / “Безнаказанность ведет к деградации”. Навальный заявил, что Следственный комитет РФ отказался проверять группу, его вероятных отравителей, из ФСБ

11.09 / Актриса из программы мужа Симоньян извинилась за роль белорусской протестующей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика