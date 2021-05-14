Организаторы “Формулы-1” отменили Гран-при Турции
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Вместо Гран-при Турции запланирована вторая гонка на автодроме в Австрии.
Согласно обновленному календарю гонок, опубликованном в Facebook “Формулы-1”, Гран-при Франции пройдет 18-20 июня – на неделю раньше, чем было запланировано в начале сезона. Потом два этапа подряд состоятся в Австрии: 25-27 июня и 2-4 июля.
Всего в сезоне “Формулы-1” запланировано 23 гонки.
https://www.facebook.com/Formula1/posts/2107966746026963
В то же время, как отмечается в сообщении FIA, промоутер Гран-при Турции обратился к организаторам “Формулы-1” с просьбой перенести гонку в Стамбуле на более поздний срок.
Контекст:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Минздрава Турции, за все время пандемии в стране подтвердили более 5,08 млн случаев коронавирусной инфекции (11 534 – за последние сутки), умерло около 44 тыс. пациентов с COVID-19.
С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах. С 7 мая в Турции локдаун ужесточили.
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