 

Организаторы “Формулы-1” отменили Гран-при Турции

14.05.2021, 17:38, Новости дня
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Вместо Гран-при Турции запланирована вторая гонка на автодроме в Австрии.

Согласно обновленному календарю гонок, опубликованном в Facebook “Формулы-1”, Гран-при Франции пройдет 18-20 июня – на неделю раньше, чем было запланировано в начале сезона. Потом два этапа подряд состоятся в Австрии: 25-27 июня и 2-4 июля.

Всего в сезоне “Формулы-1” запланировано 23 гонки.

https://www.facebook.com/Formula1/posts/2107966746026963

В то же время, как отмечается в сообщении FIA, промоутер Гран-при Турции обратился к организаторам “Формулы-1” с просьбой перенести гонку в Стамбуле на более поздний срок.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Минздрава Турции, за все время пандемии в стране подтвердили более 5,08 млн случаев коронавирусной инфекции (11 534 – за последние сутки), умерло около 44 тыс. пациентов с COVID-19.

С 29 апреля по 17 мая в Турции ввели жесткий локдаун в дополнение к круглосуточному комендантскому часу, который действует в стране с 22 апреля. Власти уточнили, что ограничения не коснутся туристов, которые запланировали отдых с проживанием в гостиницах. С 7 мая в Турции локдаун ужесточили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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