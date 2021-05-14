 

“Где ее внутренние органы?”, “Не думаю, что это полезно”. Ролик спортсменки, втянувшей живот под ребра, собрал более 15 млн просмотров

14.05.2021, 17:38, Новости дня
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Для наглядности она снялась в ролике в коротком топе.

“Я собираюсь вам кое-что показать. Дайте знать, что вы об этом думаете”, – анонсировала она выполнение упражнения, настраивая камеру телефона.

Когда спортсменка выдохнула воздух, втянув живот под ребра, один из ее друзей пальцем потрогал образовавшуюся впадину.

“Где ее [внутренние] органы?” – отреагировали на видео пользователи сети. 

“Не думаю, что это полезно”, – написали в комментариях зрители. 

Видео изначально было опубликовано на странице спортсменки в TikTok и уже набрало 15 млн просмотров, став вирусным.

О необычном умении фитнес-модели написали Newsweek и сайт о питании Eat This, Not That!.

В публикации на сайте отмечается, что это упражнения часто выполняют профессиональные бодибилдеры.

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Публикация от NOELLE LEYVA (@noelleleyva)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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