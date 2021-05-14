“Где ее внутренние органы?”, “Не думаю, что это полезно”. Ролик спортсменки, втянувшей живот под ребра, собрал более 15 млн просмотров
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Для наглядности она снялась в ролике в коротком топе.
“Я собираюсь вам кое-что показать. Дайте знать, что вы об этом думаете”, – анонсировала она выполнение упражнения, настраивая камеру телефона.
Когда спортсменка выдохнула воздух, втянув живот под ребра, один из ее друзей пальцем потрогал образовавшуюся впадину.
“Где ее [внутренние] органы?” – отреагировали на видео пользователи сети.
“Не думаю, что это полезно”, – написали в комментариях зрители.
Видео изначально было опубликовано на странице спортсменки в TikTok и уже набрало 15 млн просмотров, став вирусным.
О необычном умении фитнес-модели написали Newsweek и сайт о питании Eat This, Not That!.
В публикации на сайте отмечается, что это упражнения часто выполняют профессиональные бодибилдеры.
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