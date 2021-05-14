“Потери государства составили 15 млн грн”. СБУ разоблачила экс-чиновницу Госгеокадастра на махинациях с землей

Сделка была проведена при содействии экс-руководства Госгеокадастра в Закарпатской области и одного из госпредприятий.

“Бывшая руководительница облуправления Госгеокадастра помогла вывести из коммунальной собственности земельный участок в Ужгороде. Его площадь составляла 1,6 га. По версии следствия, участок нелегально переоформили в пользование на физических лиц под дальнейшую застройку”, – отметили в спецслужбе.

Бывшей чиновнице сообщили о подозрении в рамках производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

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